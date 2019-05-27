8 وفيات واصابة اخر حصيلة تصادم شخص مسرع بمتجمهرين في كبد

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء عن وقوع حادث تصادم مروع فجر اليوم الاثنين نتج عنه وفيات واصابات بليغة .

وفي التفاصيل قالت الإدارة بان حادث مروري بسيط وقع في منطقة كبد بالقرب من الدوار واتى شخص مسرع في مركبته واصطدم بالمتجمهرين ماتسبب بوقوع عدد من الوفيات والإصابات البليغة التي كانت حصيلتها النهائية 8 وفيات واصابة شخص واحد.

واضافت الإدارة ان رجال اطفاء مركز كبد تعاملوا الحادث بقيادة المقدم مبارك الصباح ، وقد تم تسليم المتوفين للأدلة الجنائية.

كما تواجد في الموقع رجال الأمن والطوارئ الطبية.