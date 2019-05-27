خامنئي يطرد مسؤولين في التلفزيون الحكومي لإساءتهم لأهل السنّة

ذكر موقع “روسيا اليوم” ان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، استجاب لمطالبة النواب السنّة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة «إساءة التلفزيون الحكومي لأهل السنّة».

وأضاف المراسل أمس، أن رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون قامت بتوجيه من خامنئي، بطرد المسؤولين عن البث المباشر من عملهم في القناة الخامسة، على خلفية «إساءات لخلفاء المسلمين أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعائشة زوجة الرسول» (رضي الله عنهم) في برنامج كان تم بثّه مباشرة على الأثير.

كما وجه رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون بطرد مدير البرنامج ومعده وتحرير تحذير شخصي شديد اللهجة لمدير القناة.

وكان النواب السنة اعتبروا في رسالتهم أن هذه الإساءات تتعارض مع توصيات خامنئي، وأثارت قلق السنة في إيران.