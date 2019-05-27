الباحث الكويتي “سعد العجمي” يلقي محاضرة (الإحتجاج بفهم السلف)

بدعوة وحضور من الملك محمد السادس ملك المغرب الشقيقة، شارك الأكاديمي والباحث الكويتي سعد بن ثقل العجمي، أستاذ في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالكويت، بمحاضرة دينية ألقاها بالقصر الملكي بمدينة الدار البيضاء تحت عنوان: الإحتجاج بفهم السلف، وذلك ضمن فعاليات الدروس الحسنية الرمضانية. بتاريخ يوم الخميس 17 رمضان 1440هـ الموافق لـ 23 مايو 2019.

ويشار هنا إلى أن الدروس الحسنية هي دروس تلقى بحضرة جلالة ملك المملكة المغربية الشقيقة الملك محمد السادس، بحضور كوكبة من العلماء والمشايخ والقراء وأصحاب الفكر والثقافة من المغرب وخارجه طيلة أيام شهر رمضان، أنشأها الحسن الثاني سنة 1963.

وقد جرى العرف والعادة في هذه الدروس وقبل أن يصعد المحاضر إلى مكان الدرس تتلى آيات من القرآن يلقيها أحد القراء المشهورين من المغرب أو خارجه، وعند حضور الملك وبعد أن يلقي تحيته على الضيوف، يتقدم أحد العلماء لإلقاء درسه أمامه في مدة تتراوح بين 50 و60 دقيقة، وينقل هذا الدرس عبر أمواج الإذاعة والتلفزيون المغربي مباشرة.