وزير الخارجية الكويتي يستقبل نائب وزير الخارجية الإيراني

استقبل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اليوم الاثنين في ديوان عام الوزارة نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة الدكتور حسين عراقجي وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى الكويت حيث نقل رسالة من وزير الخارجية الإيراني الدكتور محمد جواد ظريف.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجار الله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.