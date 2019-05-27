سحق 18 ألف زجاجة كحول في اندونيسيا

سحقت حوالي 18 ألف زجاجة كحول تباع بطريقة غير قانونية بواسطة محدلة في العاصمة الإندونيسية ذات الغالبية المسلمة بعدما كانت الشرطة قد حذرت من شربها أثناء شهر رمضان.

ويبلغ عدد سكان إندونيسيا 260 مليون نسمة يدين حوالى 90 % منهم بالإسلام، وهي تاليا أكبر بلد مسلم في العالم لناحية التعداد السكاني.

وقد وضعت الشرطة آلاف زجاجات الكحول التي جمعت خلال عمليات دهم أجريت في الأشهر القليلة الماضية في جاكرتا، وسحقتها بمحدلة في حدث سنوي يتّسم بالفوضوية. ودعا حاكم جاكارتا أنيس باسويدان السكان إلى عدم تداول الكحول غير القانونية.

وقال خلال هذا الحدث الذي يقام قرب نصب المدينة الوطني “تقتضي وظيفة المجتمع بخفض الطلب على هذه المنتجات”.

وعادة ما تقدم السلطات الإندونيسية استعراضا تسحق فيه زجاجات كحول غير قانونية حصلت عليها جراء عمليات دهم لتذكير المسلمين بالامتناع عن شرب الكحول في شهر رمضان.

والكحول متاح في الحانات والنوادي الليلية في المدن الإندونيسية الكبرى والوجهات السياحية مثل جزيرة بالي.