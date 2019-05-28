“هيئة الاتصالات” تعلن استكمال التشغيل التجريبي لشبكات الجيل الخامس

اعلن رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سالم الأذينة استكمال التشغيل التجريبي لشبكات الجيل الخامس لشركات الاتصالات المتنقلة وذلك بعد التنسيق مع الهيئة مشيرا الى جاهزية إطلاق خدمة الجيل الخامس تجاريا بحلول منتصف شهر يونيو المقبل.

وقال الأذينة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان تقديم هذه الخدمة يأتي من خلال سعي الهيئة الى تطوير قطاع الاتصالات في الكويت لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث للاتصالات.

وأضاف ان هذه الخطوة تأتي ايضا تماشيا مع توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية المتخصصة بوضع المعايير الفنية لهذه التقنية والتي تم اعتمادها منذ أكثر من سنتين وكذلك بالتنسيق مع شركات الاتصالات المشغلة لخدمة الاتصالات المتنقلة بالدولة والسماح لها بعمل التجارب الخاصة بهذه التقنية.

وأكد الأذينة أن تفعيل هذه الخدمة يأتي استكمالا لما اعلن فيه عن تنظيم النطاقات الترددية الخاصة لهذه الخدمة بالنطاق الترددي 5ر3 جيجا هرتز بالكويت والسماح لشركات الاتصالات المتنقلة بإجراء التجارب لتجهيز شبكاتها لإطلاق خدمة الجيل الخامس.

وأضاف ان تفعيل الخدمة يأتي لتكون الكويت من أوائل الدول بالعالم والمنطقة التي تنظم وتشغل هذه التقنية الحديثة والتي ستعود بالفائدة على قطاع الاتصالات بالدولة.

واشار الى ان الخدمة تطبق أحدث التقنيات لتصبح نقلة نوعية في عالم الاتصالات حيث ستزيد سرعة الاتصال بالإنترنت الى سرعات كبيرة تمكن من الوصول الى كميات عالية من البيانات غير المحدودة اضافة الى دعم تطبيقات انترنت الأشياء (أي أو تي) وتطبيقات الذكاء الصناعي (إيه آي) والمدن الذكية والتي تعد إضافة قيمة الى القطاعات الصناعية والتجارية والمالية بالإضافة الى الأفراد.