مجلس “الجامعات الخاصة”: التسجيل في خطة البعثات الداخلية من 9 يونيو

أعلن الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة الدكتور حبيب أبل بدء فترة التسجيل في خطة البعثات الداخلية للفصل الدراسي الأول 2019/2020 من 9 يونيو حتى 20 من الشهر ذاته.

وقال أبل في بيان صحفي اليوم الثلاثاء انه على الطلبة الراغبين بالتسجيل في البعثات تقديم اختبار القبول في المنشأة التعليمية التي يودون التسجيل فيها رغبة أولى والحصول على ورقة القبول وتحميل المعلومات المطلوبة على نظام التسجيل الإلكتروني الخاص بالبعثات الداخلية.

وأضاف أن أولوية القبول بعد التسجيل ستكون للطلبة الحاصلين على أعلى المعدلات في حدود ما هو متاح من مقاعد دراسية.

وأكد ضرورة اتباع إرشادات التسجيل الموضحة على موقع الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة مشيرا إلى أن الطالب يمكنه التعرف على برامج الكليات والجامعات وأدنى نسبة مئوية مطلوبة للتقديم في كل تخصص من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.