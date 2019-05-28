النائبان الملا والعدساني يتقدمان بطلب استجواب لوزير المالية من 5 محاور

تقدم النائبان الدكتور بدر الملا ورياض العدساني إلى رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري اليوم الثلاثاء بطلب استجواب موجه إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بصفته مكون من خمسة محاور.

ويتعلق المحور الأول من طلب الاستجواب المقدم من النائبين الملا والعدساني وفق مقدميه ب”تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية”.

أما المحور الثاني فقد خصصه مقدما الطلب للاستثمارات وأبرز المعوقات فيما يعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب ب “الإضرار بالمتقاعدين والمؤمن لهم”.

ويتناول المحور الرابع من الاستجواب “انتهاج سياسة غير حصيفة في إدارة أصول الهيئة العامة للاستثمار” فيما تطرق المحور الخامس ل”امتناع الوزير عن الإجابة على الأسئلة البرلمانية” وفق ما تقدم به النائبان.

وفي هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور الكويتي على أن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.

وكان وزير المالية أكد الاسبوع الماضي ان الاستجواب حق أصيل كفله الدستور للنائب يقدمه “متى رأى ذلك” مبينا أن “التعامل الحكومي مع مجمل القضايا سيكون وفق الأطر الدستورية ولا يوجد لدينا شيء نخشاه”. (النهاية) ع ك / ن ش