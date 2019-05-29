رئيس الوزراء العراقي: أوشكنا على تصفير القضايا العالقة مع الكويت

اعتبر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء ان بلاده أوشكت على تصفير قضاياها العالقة مع الكويت.

ووصف عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي زيارته الاخيرة الى الكويت بالموفقة والصريحة والجدية مؤكدا الخروج بالعديد من الاتفاقيات الثنائية.

وقال “نكاد نصفر المشاكل التي كانت كبيرة بين البلدين والملفات العالقة من المرحلة السابقة اصبحت في نهاياتها الان”.

وكان عبد المهدي قد زار الكويت يوم الاربعاء الماضي حيث التقى حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وبحث عبد المهدي الذي ترأس وفدا كبيرا من المسؤولين العراقيين مع المسؤولين في الكويت العديد من الملفات الثنائية المشتركة.