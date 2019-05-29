بولتون: ألغام بحرية إيرانية استخدمت في “هجوم الفجيرة”

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون خلال زيارته إلى أبو ظبي الأربعاء أنه من «شبه المؤكد» أن إيران تقف وراء الهجوم الذي استهدف أربع سفن قبالة سواحل الإمارات هذا الشهر، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران».

وتأتي تصريحات المسؤول الأميركي بينما تستضيف السعودية الخميس والجمعة ثلاث قمم عربية وخليجية وإسلامية، لمناقشة التطورات في المنطقة وعلى رأسها التوترات الإيرانية الأميركية.

وقال بولتون في جلسة مع صحافيين نظمتها السفارة الأميركية في العاصمة الإماراتية أنه تمت مهاجمة السفن الأربع باستخدام «ألغام بحرية من شبه المؤكد أنها من إيران».

وأضاف بولتون «لا يوجد أي شك لدى أحد في واشنطن حول المسؤول عن ذلك»، متابعاً «من برأيكم قام بذلك؟ شخص من النيبال؟».