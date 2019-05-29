“ديوان الخدمة”: عطلة عيد الفطر من 4 الى 6 يونيو المقبل

اعلن ديوان الخدمة المدنية ان عطلة عيد الفطر ستكون ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس الموافقة 4 و5 و6 يونيو المقبل سواء كان يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان أو اول ايام عيد الفطر.

وأوضح الديوان في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان الدوام الرسمي سيبدأ صباح يوم الاحد 9 يونيو مضيفا ان الاجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد اجازتها الجهات المختصة بشؤونها على نحو يراعي المصلحة العامة.