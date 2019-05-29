“الطيران المدني” الكويتي: خطة تشغيلية لتسهيل اجراءت المسافرين خلال موسم الصيف

أكدت الادارة العامة للطيران المدني اليوم الأربعاء استعداداتها لاستقبال المسافرين خلال موسم الصيف باعتماد الخطة التشغيلية لمباني مطار الكويت الدولي وذلك لانسيابية الحركة وتسهيل الاجراءت للمسافرين.

وقال المدير العام للادارة المهندس يوسف الفوزان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) انه من المتوقع أن تصل حركة المسافرين خلال الفترة من يونيو لغاية سبتمبر المقبلين حوالي ستة ملايين راكب بزيادة قدرها ثمانية في المئة عن العام الماضي إذ كانت تبلغ نحو 5ر5 مليون راكب.

وأضاف الفوزان انه من المتوقع أيضا تسيير نحو 43 ألف رحلة خلال هذه الفترة بزيادة تسعة في المئة عن العام الماضي إذ كانت تبلغ نحو 39 ألف رحلة.

وذكر ان موسم الصيف الحالي سيشهد توزيع الركاب على مباني مطار الكويت الدولي الأربعة لتخفيف العبء عن المبنى الرئيسي بعد انتقال ركاب شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى مبنى الركاب الجديد رقم 4 وانتقال ركاب شركة طيران الجزيرة إلى مبنى الركاب رقم 5.

وأشاد بجهود الأجهزة الحكومية العاملة في المطار الدولي على رأسها وزارة الداخلية وكذلك الإدارة العامة للجمارك مثمنا دور شركات الطيران العاملة وشركات مزودي الخدمة لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين خلال فترة الصيف.

ولفت إلى تشكيل فرق عمل على مدار 24 ساعة لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم الخدمة المطلوبة في مرافق المطار مع رفع التقارير الدورية لاتخاذ الاجراءات المباشرة لتلافي أي ملاحظات.