بولتون: سنقدم أدلة تورط إيران في مهاجمة السفن قرب الإمارات لمجلس الأمن

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الخميس، أنه سيتم تقديم أدلة على تورط إيران في هجوم الناقلات قبالة الإمارات إلى مجلس الأمن، الأسبوع المقبل.

وحذر بولتون من أن التهديد الإيراني لم ينته بعد، لكنه شدد على أن الرد السريع ونشر قوات أمريكية ساعد في ردع طهران.

وقال: “إذا هاجمت إيران أو عملاؤها مصالح أمريكية سيكون خطأ فادحا وإذا أرادت التفاوض فلابد من وقف هذا السلوك”.

ووصل جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إلى الإمارات لإجراء محادثات بشأن القضايا الأمنية المهمة في المنطقة.

وتعرضت 4 سفن شحن تجارية مدنية من جنسيات عدة في الـ12 من الشهر الجاري لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة.