أمين الجامعة العربية: رسالة حازمة لايران بعدم التعرض لامن الخليج

قال الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط اليوم الخميس ان القمة العربية الطارئة وجهت رسالة حازمة لايران بعدم التعرض لامن دول الخليج باعتبار ان أمنها جزء لا يتجزأ من الامن القومي العربي.

وطالب ابوالغيط في مؤتمر صحفي مشترك عقب اختتام القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة إيران بإعادة النظر في دورها الاقليمي مؤكدا ان الدول العربية لا تدفع نحو مواجهة في منطقة الخليج بل تطالب بعودة الاستقرار مع احترام الحقوق العربية ووقف اي تدخل في الشأن العربي.

واوضح ان معظم القادة العرب طالبوا في اجتماع القمة العربية الطارئة بوضع استراتيجية واضحة تكفل الحفاظ على الامن القومي العربي.

من جهته قال وزير الخارجية السعودي ابراهيم العساف ان ” القلق من إيران لا يتوقف فقط عند دعمها للإرهاب ولكن أيضا من تطويرها لقدراتها النووية” مؤكدا ان ” تجاوزات ايران تهدد الامن الاقليمي والدولي”.

وفي رده على سؤال عن احتمال توجيه ضربه عسكرية امريكية لايران قال العساف “لايجب استباق الاحداث لان امريكا تقول انها ترسل قواتها لمنع الحرب”.

واكد في هذا الصدد رغبة الدول الخليجية والعربية وحرصها على تحقيق الامن والسلام مع ايران.