36 الف سوري غادروا تركيا لقضاء عطلة العيد ببلادهم

ذكرت وسائل اعلام تركية اليوم الجمعة ان عدد السوريين الذين غادروا الى بلادهم عبر معبر (جيلوة غوزو) بولاية هطاي التركية لقضاء اجازة عيد الفطر بلغ 36 ألف شخص.

وقالت وكالة انباء (الاناضول) التركية ان السوريين المقيمين في تركيا قدموا من مختلف الولايات التركية الى معبر (جيلوة غوزو) بعد استكمالهم الاجراءات اللازمة.

وأضافت أنه خلال الفترة من 20 مايو الجاري وهو موعد فتح المعابر الحدودية وحتى اليوم الجمعة سمح للسوريين بالمغادرة بعد حصولهم على موعد الخروج عبر موقع الكتروني خصصته ادارة الهجرة التركية تسهيلا لخروجهم.

واشارت الى ان الفرق الطبية في المعبر قدمت اللقاحات الضرورية للأطفال المغادرين مع عوائلهم.