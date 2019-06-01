صلاح يواجه كين في تشكيلة نهائي دوري الأبطال

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، وماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام، تشكيلتي فريقيهما، اليوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتواجه الفريقان، على ملعب واندا متروبوليتانو بمدريد، في نهائي إنجليزي بحت لأول مرة منذ سنوات.

ويقود هجوم ليفربول الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

واستعاد توتنهام خدمات مهاجمه هاري كين، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة، حيث دفع به بوكيتينو من البداية.

وجاءت تشكيلة الريدز كالآتي:

أليسون، روبرتسون – فان ديك – ماتيب – أرنولد – فابينيو – هندرسون – فينالدوم – ماني – فيرمينو – صلاح.

أما تشكيلة توتنهام:

لوريس – تريبيير – ألديرفيريلد – فيرتونجين – روز – سيسوكو – وينكس – إريكسن – سون – آلي – كين.