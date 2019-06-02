“الداخلية”: تحويل واقعة التشكيك في رجال أمن المطار للنيابة العامة

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية حول ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام أحد المواطنين بالتشكيك في رجال أمن المطار وعدم قيامهم بدورهم المناط بهم.

وأوضحت أنه تم تحويل الواقعة للنيابة العامة حيث جهة الاختصاص للتحقيق في صحة كلامه من عدمه وأخذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وأهابت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالمواطنين والمقيمين أخذ الأخبار من مصادرها الرئيسية، مؤكدة أن أبواب الإدارة مفتوحة على مدار الساعة للرد على استفسارات تتعلق بالشأن الأمني.