“الاوقاف” تعلن عن أماكن مصليات عيد الفطر لهذا العام

أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتية اليوم الاحد عن اسماء واماكن مصليات عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440 هجري.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أن المصليات البالغ عددها 23 مصلى “ستكون موزعة على جميع محافظات البلاد في مدارس ومراكز شباب وساحات بالاضافة الى جميع المساجد الجامعة في المحافظات”.

وذكر البيان أن في محافظة الاحمدي سيكون فيها ست مصليات اما محافظة الجهراء فقد حدد لها خمس مصليات.

واشار الى ان محافظة العاصمة قد حدد لها خمس مصليات ومحافظة حولي خمس مصليات ايضا فحين حدد لمحافظتي الفروانية ومبارك الكبير مصلى واحد لكل محافظة.