“الأوقاف” تنفي وجود “حقيبة غريبة” في مسجد بمنطقة الدوحة

نفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الاثنين ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود (حقيبة غريبة) داخل مصلى النساء في مسجد أبو طلحه الأنصاري بمنطقة الدوحة في محافظة العاصمة.

وأكدت (الأوقاف) في بيان صحفي أن إدارة مساجد محافظة العاصمة قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية وتم إخلاء المسجد وتمشيطه بالكامل ولم يتم العثور على أي شيء غريب.

ودعت الوزارة وسائل التواصل الاجتماعي الى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار والرجوع إلى الجهة المختصة للتثبت من حقيقة ما يذكر من أخبار قبل نشرها.