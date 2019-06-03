“الخارجية” الكويتية: نتابع التحقيقات مع السلطات الالمانية بشأن وفاة مواطنة هناك

قالت الادارة القنصلية بوزارة الخارجية ان الوزارة تابعت مع القنصلية العامة لدولة الكويت في فرانكفورت “عن كثب ومنذ اللحظات الأولى لنبأ العثور على المواطنه المتوفاه في شقتها في إحدى المدن الألمانية مع السلطات المعنية التحقيقات لمعرفة سبب الوفاة”.

وأوضحت في بيان صحفي اليوم الاثنين ‏تعليقا على ما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بشأن وفاة مواطنه كويتية في إحدى المدن الألمانية القريبه من فرانكفورت انه تم التواصل مع شقيق المواطنة على الفور واطلاعه على الاجراءات التي اتخذت كافة.

وذكرت انه تم تسهيل منح شقيق المتوفاة تأشيرة لتمكينه من المغادرة للمتابعة مع القنصلية ‏في فرانكفورت مؤكدة ان الوزارة ستتابع التحقيقات حتى يتم معرفة سبب الوفاة فيما سيتم نقل جثمان الفقيدة بعد الانتهاء من الاجراءات مع السلطات الألمانية.

واختتمت الادارة تصريحها بالاعراب عن تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدة متضرعة إلى الباري عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.