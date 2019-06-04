“الرؤية الشرعية”: ثبوت رؤية هلال شهر شوال وغدا الثلاثاء عيد الفطر

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية ثبوت رؤية هلال شهر شوال الليلة وبذلك يكون يوم غد الثلاثاء الرابع من يونيو 2019 أول أيام عيد الفطر السعيد.

وقال رئيس (الهيئة) رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمتي التمييز والدستورية المستشار يوسف المطاوعة في كلمة له بهذه المناسبة إن الهيئة اجتمعت مساء اليوم الاثنين 29 رمضان 1440 هجرية الموافق 3 يونيو لتلمس هلال شهر شوال “وقد ثبتت رؤية الهلال لهذه الليلة”.

وتقدم المطاوعة بهذه المناسبة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما وسمو رئيس مجلس الوزراء وجميع المواطنين والمقيمين والأمتين العربية والإسلامية بأجمل التهاني وأصدقها متمنيا لوطننا العزيز المزيد من التقدم والازدهار.

بدوره تقدم وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فهد العفاسي في كلمة مماثلة عقب اجتماع الهيئة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد بأسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

كما تقدم العفاسي بخالص التهنئة إلى سمو ولى العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب الكويتي والمقيمين داعيا الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير هذا الوطن وتقدمه وازدهاره ويتم نعمته على وطننا العزيز في ظل القيادة السياسية.