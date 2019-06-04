العدساني يسأل الصالح عن الـ5G

وجه النائب رياض العدساني سؤالا برلمانياً الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح قال في مقدمته: اؤكد دعمنا وتشجيعنا لتطوير قطاع الاتصالات وتحسين خدماته في دولة الكويت لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث للاتصالات ولكن بما يتماشى مع قوانين الدولة والالتزام بالمعايير الصحية والاشتراطات البيئية.

وعلى ضوء ما سبق طلب اجابته عن اسباب تطبيق وتشغيل خدمة الجيل الخامس (نظام 5G) في دولة الكويت، اذ حسب المقرر ان انطلاق الخدمة بحلول منتصف شهر يونيو الحالي علماً بأن ما جاءت به المفوضية الأوروربية التابعة للاتحاد الأوروبي ان قرار التنفيذ سيتضمن شروطا تقنية موحدة او مشتركة وذلك للسماح بتشغيل واستخدام انظمة (5G) بحلول 31/12/2020 بما يتماشى ويتوافق مع قانون الاتصالات الالكتروني الاوروبي، بالاضافة الى ان منظمة الصحة العالمية اكدت في مارس 2019 انه لا يوجد لديها دراسات (5G) وهي بانتظار التجارب التشغيلية لعمل الدراسة والتقييم بشأن هذا الموضوع.

وطلب تزويده بالدراسات والأوراق والمستندات والتوصيات والموافقات والمراسلات الدولية والمحلية فيما يتعلق بالجهات التالية وغيرها بشأن تطبيق (نظام 5G): الاتحاد الدولي للاتصالات، والمنظمات الدولية المتخصصة والمعايير الفنية لهذه التقنية ووزارة الصحة الكويتية، والهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت، ووزارة الخدمات (المواصلات) الكويتية، وجهات اخرى (محلية- خارجية- عامة – خاصة).