هولندا إلى نهائي دوري الأمم بفوز ماراثوني على إنجلترا

استفادت هولندا من أخطاء فادحة للاعبي إنجلترا، خلال الوقت الإضافي، لتفوز (3-1) في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، اليوم الخميس، وتبلغ نهائي البطولة أمام البرتغال، المقرر الأحد المقبل.

وتقدمت هولندا (2-1) عندما أسكن كايل ووكر، مدافع إنجلترا، الكرة في شباكه، في الدقيقة 97، عقب خطأ من زميله جون ستونز.

وتلاه تسجيل كوينسي بروميس للهدف الثالث، في الدقيقة 114، بعدما أعاد أحد لاعبي إنجلترا الكرة إلى الخلف.

وكان ماركوس راشفورد قد وضع إنجلترا في المقدمة، من ركلة جزاء في الدقيقة 32، عقب خطأ من ماتياس دي ليخت، الذي تحول إلى بطل بتسجيله هدف التعادل، من ضربة رأس في الدقيقة 73.

واعتقد جيسي لينجارد أنه سجل هدف التقدم لإنجلترا، في الدقيقة 83، لكن مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، أظهرت أنه كان متسللا.