رسميًا: ريال مدريد يعلن ضم هازارد

حسم نادي ريال مدريد الإسباني صفقته المنتظرة، بإعلان ضم البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي الإنجليزي، اليوم الجمعة.

وأصدر النادي الملكي بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني يعلن خلاله توصله لاتفاق مع تشيلسي على ضم الدولي البلجيكي.

وأوضح نادي العاصمة الإسبانية في بيانه أن هازارد سيوقع على عقد لمدة 5 مواسم، لينتهي في 30 يونيو 2024.

ومن المقرر أن يتم تقديم صاحب الـ28 عامًا للجماهير ووسائل الإعلام، الخميس المقبل، داخل ملعب سانتياجو برنابيو، فور اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح.

وأشارت تقارير صحفية إلى اتفاق الريال مع تشيلسي على ضم اللاعب مقابل حوالي 130 مليون جنيه إسترليني، شاملة الحوافز الإضافية.