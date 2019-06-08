كيف جمع تفجير مسجد الصادق في الكويت الشيعة والسنة في دلهي في الصلاة

نيودلهي: عندما هوجم مسجد الإمام الصادق، وهو مسجد شيعي في الكويت، في عام 2015 على أيدي أعضاء من تنظيم الدولة الإسلامية (IS)، تجمّع المئات من الشيعة والسنة للصلاة في المساجد في جميع أنحاء الوطن العربي لإظهار التضامن.

على بعد أكثر من 2800 كيلومتر في دلهي، تأثر سيد أسد حيدر زيدي، وهو هندي من عائلة مقيمة في الكويت، بهذه البادرة لدرجة أنه تساءل عما إذا كان بإمكانه محاولة عمل شيء مشابه في بلاده لمعالجة العداء التاريخي بين السنة والشيعة.

وكانت النتيجة هي “حركة الكتف إلى الكتف”، التي بدأها الزيدي وزميله، في دلهي، مازن خان، الذي يشرف على صلاة العيد المشتركة في مسجد باب العلم، مسجد شيعي، في جامع النجار في نيودلهي.

في هذا الأربعاء فقط، تجمّع المسلمون من كلا فرعي الإسلام مجددًا في المسجد مع احتفال العالم بالعيد، واستمرار هذه الممارسة التي بدأت عام 2015.

الاختلافات القديمة

بدأت الاختلافات بين الشيعة والمسلمين السنة بعد وقت قصير من وفاة النبي محمد – صلى الله عليه وآله وسلم – في عام 632 ميلادي، حول مسألة من هو خليفته الشرعي. تضخمت الاختلافات الطائفية على مر السنين ولا تزال دافعًا للموت والدمار.

عند مناقشة كيف ظهرت مبادرة الصلاة المشتركة، قال الزيدي إنه ناقش الفكرة في البداية مع خان، زميله في الجامعة الإسلامية.

والد خان ظفر الإسلام، الذي صادف أنه رئيس لجنة الأقليات في دلهي في ذلك الوقت، كتب لاحقًا إلى مولانا في مسجد الجامعة، والباقي، كما يقولون، هو التاريخ كما حدث.

قال الزيدي: “عندما بدأت هذا لأول مرة في عام 2015، كانت هناك بعض التهديدات التي واجهتني من لكناو، لكنني لم أستمع إليهم ولن أتعامل معهم حتى الآن”.

وأضاف عويس سلطان خان، أحد الأعضاء المؤسسين الآخرين في الحملة: “كانت هناك بعض الأسئلة عندما بدأنا الحملة وسيكون هناك البعض في المستقبل”، “الأمر ليس الانحناء لهم بل العمل بلا كلل على جمع المجتمعات معًا” ونشر الوئام بين بعضهم البعض كمسلمين “.

بعد ذلك بفترة قصيرة، بدأت المساجد الأخرى في دلهي التجربة. في العام الماضي، في جور باغ في وسط دلهي، احتفلت الطائفة السنية بصلاة العيد في مسجد شاه مردان.

يقول مؤسسوها إن “حركة الكتف إلى الكتف” ليست ملتزمة بالوحدة الشيعية السنية فحسب، ولكنها تعمل على تحقيق الوئام بين المجموعات المختلفة من خلال أداء خدمة مجتمعية منتظمة في مختلف المعابد والكنائس ومعابد السيخ.

ويعملون أيضًا على جلب حملة “من هو الحسين” إلى الهند، التي تأسست في المملكة المتحدة في عام 2012. تهدف الحركة إلى تعزيز الوعي بحياة وإرث الحسين بن علي، حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. باعتباره الإمام الشيعي الثالث، لتحقيق مزيد من التفاهم بين الطوائف.