(الصحافيين الكويتية): وضع ضوابط قبول الاعلام الإلكتروني

أعلنت جمعية الصحافيين الكويتية عن بدء أعمال لجنة الاعلام الإلكتروني وضع ضوابط قبول العضوية فيها لفئة الصحافة الإلكترونية والعاملين بقطاع التحرير بوكالة الأنباء الكويتية (كونا) وقطاع الأخبار والبرامج السياسية بوزارة الاعلام.

وقال أمين سر الجمعية عدنان الراشد في تصريح صحفي اليوم الأحد أن ذلك سيتم بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية بانضمام العاملين في كل من الفئات آنفة الذكر لعضوية الجمعية.

وأكد الراشد أهمية هذه اللجنة التي ستنظم أنشطة الإعلام الالكتروني الذي يحظى بأهمية كبيرة في الساحة الكويتية مشيرا إلى أن اللجنة ضمت عويد الصليلي (رئيسا) وناصر الشتلي (مقررا) وكلا من محمد العجمي ودلال العياف وبدور المطيري ويوسف الكوت.

من جانبه قال رئيس اللجنة عويد الصليلي في تصريح مماثل “إننا سنعمل على تطوير الاعلام والصحافة الإلكترونية عبر إقامة دورات تدريبية وتوفير الدعم الفني والمهني للقائمين عليها”.

بدوره أوضح مقرر اللجنة ناصر الشتلي في تصريحه أن باب قبول العضوية للفئات المذكورة سيفتح بعد اعتماد مجلس ادارة الجمعية لضوابط القبول.