رضائي: أي تحرك عسكري ضد إيران سيشعل المنطقة

قال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محسن رضائي: إن أمريكا “تدرك القدرات العسكرية لإيران، وهو السبب وراء امتناع الرئيس دونالد ترامب عن خوض حرب ضدها”.

وقال رضائي في تصريحات للتلفزيون الإيراني: إن “أدنى تحرك عسكري ضد إيران، يعني أن المنطقة كلها ستشتعل”.

وأضاف: “بمقاومتنا حولنا الضغوط العسكرية إلى عامل ردع كبير، عبر ايجاد القدرات الدفاعية والأمنية والسياسية والصاروخية”.

وبشان المقاومة امام الحظر قال رضائي: “ينبغي علينا العمل لإجهاض إجراءات الحظر الراهنة، والطريق إلى ذلك هو أن ننتهج المقاومة الثورية والفاعلة، ولابد من أن نفكر أبعد من دحر أمريكا وأن نعمل بحيث لا يتجهوا لفرض الحظر على ايران”.

واكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام بلاده “أصبحت قوة اقليمية كبرى، وهو الأمر الذي لا تستسيغه أمريكا” وأضاف: “شعوب المنطقة تطلب منا الدعم (الاستشاري) من خلال التواجد في بلادها، وهي تبتعد عن أمريكا لذا فان هذه القوة