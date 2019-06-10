منطقة “مطربة” تسجل 51 درجة مئوية هي الأعلى في الكويت هذا الموسم

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية بالإدارة العامة للطيران المدني تسجيل منطقة مطربة البرية أعلى حرارة في الكويت خلال الموسم الحالي بواقع 51 درجة مئوية.

وقال رئيس قسم التنبؤات الملاحية في الإدارة ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن منطقة مطربةالواقعة شمال غرب البلاد غير مأهولة بالسكان وبلغت درجة الحرارة المسجلة فيها 51 درجة مئوية خلال الموسم الحالي لافتا إلى أن درجة الحرارة خلال عام 2016 بلغت 54 درجة مئوية.

إلى ذلك توقع أن يستمر الطقس شديد الحرارة نهارا وحارا نسبيا ليلا مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة لتصل درجة الحرارة العظمى في بعض المناطق الى 50 درجة مئوية وأكثر من 50 درجة مئوية في بعض المناطق البرية.

وذكر أن خرائط الطقس التابعة للادارة العامة للطيران المدني في إدارة الأرصاد الجوية تظهر تأثر البلاد خلال هذه الفترة بطقس شديد الحرارة نهارا خصوصا على المناطق البرية إذ تراوحت درجات الحرارة العظمى يوم أمس الأحد ما بين 47 و 49 درجة مئوية.

وأشار إلى أن إدارة الأرصاد الجوية هي الجهة الوحيدة الرسمية المسؤولة عن إطلاق النشرات والتحذيرات والتقارير الخاصة بالطقس ودرجات الحرارة.

ونصح العلي الجميع بشرب كميات كافية من السوائل قبل الشعور بالعطش وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وتجنب الرياضة والأعمال الشاقة خصوصا وقت ذروة ارتفاع الحرارة من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 4 مساء خصوصا الأطفال وكبار السن وملازمة الأماكن المكيفة وذلك لعدم تعرضهم لضربات الشمس وحالات الجفاف.

وتمنى على المهتمين والجمهور متابعة النشرات والتنبيهات والتحذيرات الجوية من خلال تطبيق إدارة الأرصاد الجوية للهواتف الذكية وعبر حسابات التواصل الاجتماعي kuwaitmet والموقع الخاص بإدارة الأرصاد الجوية.