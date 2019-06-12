وزيرة الاشغال: رسوم عبور على الشاحنات المستخدمة لجسر جابر ووصلة الدوحة

أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان قرار فرض رسوم عبور على الشاحنات المستخدمة لجسر جابر الأحمد ووصلة الدوحة بقيمة دينار كويتي لكل طن اعتبارا من 16 يوليو المقبل.

وقالت رمضان في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان الهيئة العامة للطرق والنقل البري وضعت ضوابط لاستخدام الشاحنات بهدف الحفاظ على سلامة الجسر وسلامة المواطنين موضحة أن الإيرادات المتوقعة ستستخدم لتغطية جزء من تكلفة الصيانة والتشغيل وتنفيذ برامج الفحص والإشراف الدورية.

واوضحت أن عملية الوزن ودفع الرسوم ستتم في محطات أوزان الشاحنات قبل الدخول الى الجسر والوصلة ضمانا لاستمرارية الحركة وعدم تكدس الشاحنات مضيفة أنه في حال عدم الرغبة بدفع الرسوم فان بامكان الشاحنات استخدام الطريق رقم 80 ثم الطريق 801 للوصول الى المنطقة الشمالية.

وتوجهت الوزيرة رمضان بالشكر الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح وقياديي الوزارة والإدارة العامة للمرور على تعاونهم المستمر في تنظيم حركة المركبات والسير على جسر الشيخ جابر الأحمد ووصلة الدوحة وتوفير الدوريات اللازمة لضمان سلامة المستخدمين.