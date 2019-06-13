الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية ينفي الاعلان عن “حالة الاستعداد القصوى” في البلاد

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس اتخاذ أي اجراءات غير اعتيادية مؤكدا ان الدولة لم تعلن “حالة الاستعداد القصوى” كما تداولت بعض وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم انه لا صحة للاخبار المتداولة في وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن اعلان حالة الاستعداد القصوى في دولة الكويت مبينا انه “لم يتم الاعلان عن إجراءات قصوى”.

ويأتي هذا النفي اثر تداول بعض وسائل الاعلام خبرا مفاده بأن “الكويت اعلنت عن حالة الاستعداد القصوى اثر حادث هجوم تعرضت له ناقلتي نفط في خليج عمان”.

وذكرت هيئة السلامة البحرية البريطانية في وقت سابق اليوم ان حادثا غير محدد وقع في بحر عمان وطالبت بتوخي “الحذر الشديد” وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

فيما قالت وسائل اعلام رسمية ايرانية ان بحريتها انقذت 44 شخصا من طاقم الناقلتين اللتين تعرضتا لحادث في خليج عمان وتم نقلهم الى ميناء (جاسك) الايراني.

وكانت ناقلة نفط ترفع علم جزر (مارشال) محملة بمادة الايثانول متجهة من قطر الى تايوان تعرضت لحادث ادى الى نشوب حريق فيها فيما تعرضت ناقلة نفط اخرى ترفع علم بنما متجهة من السعودية الى سنغافورة محملة بمادة الميثانول لحادث مشابه.