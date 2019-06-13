بومبيو يحمل إيران مسؤولية “هجمات عمان”: لن نسمح لأي دولة بتهديد حركة الملاحة العالمية

حمل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران، مسؤولية الهجمات التي تعرضت لها ناقلتي النفط في خليج عمان، صباح الخميس.

وقال بومبيو، إن المعلومات الاستخبارية ترجح ضلوع إيران في الهجمات، بناء على الأسلوب والأسلحة المتطورة المستخدمة في الهجمات.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أن الهجمات تأتي في إطار التصعيد غير المبرر من جانب إيران، مشيرًا إلى استهداف مطار أبها في جنوب المملكة العربية السعودية، الأربعاء، فضلا عن الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط أمام الفجيرة في مايو أيار الماضي.

وأضاف بومبيو، أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، لم توقف تصعيدها المستمر وهجماتها الاستفزازية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة لن تسمح لأي دولة بتهديد حركة الملاحة البحرية العالمية، مشيرًا إلى تصريحات علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية والتي عبر فيها عن رفضه للرسائل الأمريكية حول إمكانية التفاوض مرة أخرى حول الاتفاق النووي.

واختتم وزير الخارجية، كلمته المقتضبة، مساء الخميس، بأن الولايات المتحدة ستقف بجانب حلفائها لحفظ الأمن الإقليمي.