ناقلة النفط اليابانية في طريقها إلى الإمارات.. ولا تسرب من “ألتير”

أشار رئيس الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية، كوكوكا كاريدجس، إلى أن الناقلة تضررت من أشياء طائرة.

كما استبعد رئيس الشركة المشغلة لناقلة النفط تعرض الناقلة لهجوم بطوربيد.

وأكدت الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية أن الطاقم شاهد سفينة للجيش الإيراني في الليلة الماضية.

إلى ذلك، نوّه رئيس الشركة إلى أن الناقلة تتحرك باتجاه خورفكان الإماراتية، معلناً: “الناقلة تتحرك بسلام باتجاه خورفكان”.

من جهة أخرى أكدت الشركة المالكة لناقلة النفط ألتير عدم وجود تلوث أو تسرب في خليج عمان.

وتعرضت ناقلة النفط “فرونت ألتير” المملوكة لمجموعة “فرونتلاين” النرويجية لهجوم صباح الخميس في بحر عُمان بين الإمارات وإيران، وسمعت ثلاثة انفجارات على متنها، على ما أعلنت السلطات البحرية النرويجية، مؤكدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح.