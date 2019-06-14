“الناقلات” الكويتية: حادث تصادم بسيط للناقلة “برقان” مع باخرة سنغافورية

أعلنت شركة ناقلات النفط الكويتية تعرض الناقلة الكويتية (برقان) لحادث تصادم بسيط مع باخرة حاويات سنغافورية (إكسبرس ماهاناندا) اليوم الجمعة في ميناء (شيتاغونغ) بجمهورية بنغلاديش الشعبية.

وقالت (الناقلات) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الناقلة (برقان) تعرضت للحادث بعد أن أتمت عملية تفريغ شحنتها بشكل طبيعي وآمن في ميناء (شيتاغونغ) ببنغلاديش ووقع الحادث أثناء مغادرة الناقلة للميناء بإشراف وإرشاد كاملين من سلطة الميناء حسب إجراءات وقوانين الملاحة العالمية.

وأوضحت أن الحادث جاء نتيجة حركة الملاحة المزدحمة في المنطقة الذي أسفر عن تعرض الناقلة (برقان) لحادث التصادم البسيط مع باخرة الحاويات (إكسبرس ماهاناندا) والتي تحمل العلم السنغافوري.

وأكدت (الناقلات) أن الحادث لم يتسبب بوقوع أي تلوث بحري أو إصابات بشرية من جميع الأطراف وأن الوضع تحت السيطرة إذ إن الناقلة (برقان) حاليا راسية بأمان على رصيف الميناء البنغلاديشي بإشراف وسلطة الميناء بالتنسيق مع الشركة لضمان سلامة الناقلة وأفرادها.

وذكرت أن عمليات الشركة لم تتأثر وهي مستمرة في تأدية خدماتها الطبيعية كالمعتاد مبينة أنه سيتم إجراء التحقيق في حادث التصادم لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه واتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على حقوق الشركة وممتلكاتها.