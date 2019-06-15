“قوى سياسية كويتية” تطالب الحكومة بإعلان موقفها بمقاطعة “ورشة البحرين”

طالبت القوى السياسية الكويتية الحكومة باعلان موقفها وحري بها أن تقطع طريق التكهنات والشائعات والشبهات بشأن المشاركة في “ورشة البحرين” بدعوى تنمية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت في بيان صحفي ان هذا المقاطعة الكويتية تأتي تماشيا مع موقفها الوطني والقومي والإسلامي تاريخيا على المستويين الرسمي والشعبي الثابت والداعم إلى جانب الحق الفلسطينى وصامدة في وجه العدو الغاصب وأي محاولات لجرها للتطبيع معه.

وهذا نص البيان:

إن القوى والتيارات السياسية الكويتية تنظر بقلق بالغ إلى محاولات ابتزاز وجر الدول العربية إلى المشاركة في ورشة البحرين المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري وذلك بدعوى تنمية وازدهار الأراضي الفلسطينية المحتلة بينما هذا المحفل هو في حقيقته منبر للتسويق للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل وللترويج لما بات يعرف بصفقة القرن.

إن الموقف الفلسطيني جاء واضحاً وصريحاً وموحداً إزاء هذه الورشة المشبوهة، فقد أوضحت السلطة الفلسطينية والفصائل رفضها التام والقاطع للضلوع فيها، لذا فإننا نربأ بدولة الكويت – والتي كانت حاضنة للعمل الفلسطيني المقاوم منذ بداياته – أن تكون لها مشاركة في هكذا مؤامرة.

إن الحكومة الكويتية عليها أن تعلن موقفها وحري بها أن تقطع طريق التكهنات والشائعات والشبهات تماشياً مع موقف الكويت الوطني والقومي والإسلامي تاريخياً على المستويين الرسمي والشعبي، فلطالما كانت الكويت ثابتة إلى جانب الحق الفلسطيني وصامدة في وجه العدو الغاصب وأي محاولات لجرها للتطبيع معه أو تبني مخططاته.

لذا فإن الموقف المطلوب اليوم يعد استمراراً طبيعياً لمواقف حضرة صاحب السمو أمير البلاد ومجلس الأمة الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة لكل من الاحتلال والتطبيع.

إن الأنظار اليوم تتجه صوب الكويت، فإذا ما رسخت من موقفها المشرف فإن الرهان على تمرير أجندات هذه الورشة سيكون خاسراً. أما إن تزعزع موقفها لا قدر الله، فإن ذلك من شأنه أن يرفع الحرج عن أنظمة وحكومات كانت تسير نحو التطبيع إما بتذبذب أو على استحياء.

الكويت في 15 يونيو 2019

الحركة الدستورية الاسلامية

المنبر الديمقراطي الكويتي

الحركه الشعبية الوطنية

تجمع الميثاق الوطني

التيار العروبي

الحركة التقدمية الكويتية

الحركة الليبرالية الكويتية

حزب المحافظين المدني

حركة العمل الشعبي

تجمع ولاء الوطني

التحالف الاسلامي الوطني

تجمع العدالة والسلام