وزيرة الأشغال تفقدت الخدمات وإصلاحات الطرق في الرميثية و “صباح الناصر”

قامت وزيرة الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان اليوم السبت بجولة تفقدية لمنطقتي (صباح الناصر) والرميثية وذلك لمتابعة الخدمات وإصلاحات الطرق في المنطقتين.

وقالت (الأشغال) في بيان صحفي إن الجولة تأتي في إطار متابعة الوزارة لسير أعمال إصلاح الطرق في مختلف مناطق الكويت والوقوف على آخر ما وصلت إليه هذه الأعمال.

وأضافت أنه رافق الوزيرة في جولتها على منطقتي (صباح الناصر) والرميثية وكيل الوزارة المهندس اسماعيل أحمد وعدد من قياديي ومسؤولي الوزارة.

وكانت الوزارة ذكرت في بيان سابق أن لديها عقودا لصيانة الطرق بكل محافظة وأن كل عقد له برنامج زمني مستقل عن الآخر إذ سيتم البدأ بفرش الطرق السريعة الأكثر تضررا وبعدها الطرق الرئيسية والطرق الفرعية للمناطق بالمحافظات كافة.