إيران تعلن مغادرة ناقلتي النفط المنكوبتين مياهها الاقليمية

أعلنت ايران اليوم السبت عن مغادرة ناقلتي النفط المنكوبتين في خليج عمان مياهها الاقليمية باتجاه دولة الامارات العربية بعد السيطرة على النيران التي اندلعت فيهما دون تسجيل حالة تلوث بحري.

وقال مدير عام شؤون الموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان الايرانية عفيفي بور في تصريح نقلته وكالة الانباء الرسمية الايرانية ان “احدى الناقلتين المسماة (كوكوكا كوريجس) التي تحمل علم بنما وعلى متنها 21 بحارا توجهت امس الجمعة الى ميناء خورفكان في الامارات العربية المتحدة”.

واضاف ان “الناقلة الثانية التي تحمل علم (جزر المارشال) ابحرت ظهر اليوم باتجاه ميناء الفجيرة في الامارات الذي يبعد 36 ميلا بحريا من ميناء (جاسك) الإيراني”.

واوضح ان بحارة هاتين الناقلتين البالغ عددهم 23 شخصا سيتم ارسالهم مساء اليوم الى إمارة دبي عبر مطار ميناء بندر عباس الايراني بعد انهاء الاجراءات القانونية ليعودوا الى بلادهم في اطار اتفاقية العمل البحري (ام.ال.سي).

واشار عفيفي بور الى الاجراءات التي اتخذتها بلاده ازاء هذا الحادث قائلا ان “قطعا بحرية مزودة بأجهزة مكافحة التلوث النفطي أبحرت خلال اليومين الاخيرين من ميناء رجائي الايراني باتجاه منطقة وقوع الحادث لاتخاذ اجراءات وقائية هناك”.

واوضح انه “رغم نسبة المخاطر الكبيرة المترتبة على طبيعة عمل ناقلتي النفط والشحنات ذات الصلة وايضا الاضرار البيئية المحتملة لكن فرق الانقاذ الايرانية تمكنت من احتواء النيران واتخاذ اجراءات مراقبة مناسبة دون تسجيل حالات تلوث بحري جراء تسرب المشتقات النفطية من هاتين الناقلتين”.

واعلنت وسائل اعلام ايرانية الخميس الماضي ان البحرية الايرانية انقذت 44 بحارا من طاقم الناقلتين اللتين تعرضتا لحادث في خليج عمان وتم نقلهم الى ميناء (جاسك) الايراني.

وكانت ناقلة نفط ترفع علم جزر (مارشال) محملة بمادة الإيثانول متجهة من ميناء إلرويس في قطر الى تايوان تعرضت يوم الخميس الماضي لحادث أدى الى نشوب حريق في الناقلة على بعد 25 ميلا إلى الجنوب من ميناء (جاسك) الايراني.

كما تعرضت ناقلة نفط ثانية ترفع علم بنما متجهة من أحد الموانئ السعودية الى سنغافورة محملة بمادة الميثانول لحادث مشابه.(النهاية) م و / أ م س