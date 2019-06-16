بومبيو: لدينا “أدلة كثيرة” على ضلوع إيران في هجوم خليج عمان

جدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اتهام إيران بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلتين للنفط في خليج عمان قائلا إن واشنطن “لديها أدلة كثيرة” تثبت ذلك.

جاء ذلك في مقابلة مع برنامج “فوكس نيوز صنداي” على قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، الأحد.

وأضاف بومبيو أن إيران هي المسؤولة عن الهجوم على الناقلتين الذي وقع، الخميس الماضي، و “هذا أمر لا شك فيه”.

وقال: “لا شك في ما حصل هنا. كانت تلك هجمات من قبل إيران على النقل البحري التجاري وعلى حرية الملاحة بنية واضحة هي منع المرور عبر المضيق”، في إشارة إلى مضيق هرمز.

وأضاف الوزير الأمريكي أن “الوكالات الاستخباراتية تملك بيانات وأدلة كثيرة” على ضلوع إيران في الهجوم، متابعا أن “العالم سيأتي ويطلع على هذه الأدلة”.