قطر تنتزع تعادلا ثمينا من باراجواي في الظهور الأول بكوبا أمريكا

تعادل المنتخب القطري في مباراته الأولى بنهائيات كوبا أمريكا 2019 المقامة بالبرازيل، وذلك مع منتخب باراجواي بنتيجة (2-2)، مساء الأحد على ملعب “ماراكانا”، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وأحرز أوسكار كاردوزو (4 من ركلة جزاء) ودرليس جونزاليس (56) هدفي باراجواي، فيما سجل المعز علي (68) وبوعلام خوخي (77) هدفي قطر.

وتضم المجموعة أيضًا المنتخب الكولومبي، الذي فاز مساء أمس السبت، على المنتخب الأرجنتيني بهدفين نظيفين، ليتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط مقابل نقطة لكل من قطر وباراجواي.

واعتمد منتخب قطر في بداية الأمر على طريقة لعب دفاعية (5-3-2)، فلعب بدرو ميجيل وبوعلام خوخي على الطرفين، مقابل تواجد الثلاثي عبدالعزيز حاتم وطارق سلمان وعبد الكريم حسن في عمق الخط الخلفي، وتبادل الثلاثي بسام الراوي وعاصم مابيدو وحسن الهيدوس الأدوار في خط الوسط، مقابل تحرك الثنائي المعز علي وأكرم عفيف في الخط الأمامي.

في الجهة المقابلة، لجأ مدرب منتخب باراجواي إدواردو بيريزو إلى طريقة اللعب 4-3-3، فتكون الخط الأمامي من برونو فالديز وفابيان بالبوينا وجونيور ألونسو وسانتياجو أرزامنديا، ووقف رودريجو روخاس كلاعب وسط محوري ومن حوله سيلسو أورتيز وميجيل ألميرون، فيما تشكل الخط الهجومي من الثلاي هرنان بيريز وأوسكار كاردوزو وسيسيليو دومينيجيز.

ولم تمر سوى 4 دقائق، حتى افتتح منتخب باراجواي التسجل من ركلة جزاء نفذها المخضرم كاردوزو بنجاح، بعدما ارتدت الكرة من ذراع ميجيل، ورد القطريون في الدقيقة 6 بتسديدة بعيدة المدى من عبد الكريم حسن لم تشكل خطرًا على المرمى.

وبعد الهدف اعتمدت باراجواي على الهجمات المرتدة التي أطلق من إحداها دومينيجيز كرة قوية حادت عن المرمى في الدقيقة 13.

ومرت الدقائق التالية دون خطورة حتى وصلت الكرة إلى بيريز من ركلة ركنية، لكن الحارس القطري سعد الشيب سيطر على محاولته الضعيفة في الدقيقة 25.

وحصل القطري سلمان على إنذار لادعاء السقوط داخل منطقة الجزاء، ومع سيطرة القطريين على الكرة معظم الوقت، اكتسبوا الثقة لتتحول طريقة لعبهم إلى 4-4-1-1.

ومرت رأسية بالبوينا فوق المرمى القطري بالدقيقة 35، وبعدها بدقيقتين أهدرت باراجواي فرصً جديدة، عندما حاول بيريز اللحاق بعرضية أرزامنديا لتذهب محاولته بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة 38، تألق الحارس الباراجوياني روبرتو فرنانديز في التصدي لمحاولة حاتم، قبل أن يعود وينقذ مرماه بالوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عقب انفراد خطير من المعز.

وأرغمت الإصابة بيريز على الخروج من الملعب بين الشوطين، ليدخل مكانه جونزاليس الذي عزز تقدم باراجواي في الدقيقة 56، بعد تسديدة قوسية من بعد 25 يارده، وقبلها ألغى الحم هدفًا لباراجواي سجله كاردوزو بداعي التسلل، وذلك بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

ورغم توقعات بفتور حماس بطل آسيا، تمكن القطريون من تذليل الفارق في الدقيقة 68، عندما تلقى المعز تمريرة من سلمان ليطلق من حدود منطقة الجزاء كرة قوية مقوسة فشل الحارس في إبعادها.

وأسفر الضغط المتواصل للعنابي عن هدف التعادل في الدقيقة 77، بعدما وضع عفيف الكرة أمام خوخي الذي حاول الحارس إنقاذ محاولته لكنها أكملت طريقها قبل أن يكملها روخاس في شباك بلاده بالخطأ.

وحاولت باراجواي استعادة تقدمها، لا سيما مع دخول خوان إيتوربي، وأبعد الراوي تمريرة كاردوزو الساحرة قبل أن يصل إليها ألميرون في الدقيقة 84.

ودخل كريم بوضياف إلى تشكيلة قطر بدلًا من المتعب حاتم، وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية زمن المباراة.