“التوجيه المعنوي”: وزير الدفاع لا يملك حسابا في برامج التواصل الاجتماعي

نوهت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي لمستخدمي برامج التواصل الإجتماعي بأن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ، لا يملك حساباً شخصياً في هذه البرامج .
وأضافت عبر حسابها في “تويتر”: بأن ما ينسب إليه من أخبار أو تصريحات من خلال بعض الحسابات في هذه البرامج لا يمثل معاليه ، حيث تعتبر الحسابات الرسمية لوزارة الدفاع هي المصدر الرئيسي لأي خبر أو تصريح يصدر، بالإضافة إلى ما يتم إرساله من أخبار بشكل دوري لوسائل الاعلام المختلفة عبر القنوات الرسمية.
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