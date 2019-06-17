محامي مرسي: نتابع إجراءات ما بعد الوفاة

قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي الرئيس الراحل، محمد مرسي، إنهم يتابعون إجراءات ما بعد الوفاة.

وأضاف عبد المقصود، في تصريحات للأناضول، أن متهمين مع الرئيس مرسي في القضية أبلغونا أنه سقط مغشيا عليه متوفيا أثناء محاكمته.

وتابع: “تم نقل الرئيس مرسي من قاعة المحكمة ولا ندري مكانه ونتابع إجراءات ما بعد الوفاة”.

وأعلن التلفزيون الرسمي المصري، الإثنين، وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمة.

وأوضح التلفزيون أن “مرسي” تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.

وكانت الجلسة تنظر في اتهام أول رئيس للبلاد منتخب ديمقراطيا (2012-2013) و23 آخرين، بـ”التخابر في القضية المعروفة بـ”التخابر مع حماس” حيت توجه لهم تهم ينفونها بـ”ارتكاب جرائم التخابر وإفشاء أسرار الأمن القومي”.

وأكد “أحمد”، نجل مرسي، وفاة أبيه، وقال في منشور عبر فيسبوك: “أبي عند الله نلتقي”.

وتلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نبأ وفاة نظيره الأسبق أثناء حديث مع صحفيين، وعلّق على الفور بالقول: “أدعو الله أن يرحم شهيدنا”.

وكان مرسي أول رئيس انتخب ديمقراطيًا في تاريخ البلاد، عام 2012، وذلك عقب ثورة شعبية أجبرت “حسني مبارك” (1981-2011) على التنحي.

وفي 3 يوليو/ تموز 2013 أطاح الجيش بمرسي، المُنتمي لجماعة “الإخوان المسلمين”، بعد عام واحد فقط من الحكم، فيما اعتبره أنصاره “انقلابا عسكريا”، وأطلق عليه معارضوه “ثورة شعبية”.