النائب العام: مرسي وصل للمستشفى متوفيا.. وندب لجنة لفحص جثمانه

قال النائب العام المصري، نبيل صادق، إن محمد مرسي (الرئيس الأسبق) وصل إلى المستشفى متوفيا وتبين عدم وجود إصابابت ظاهرية حديثة في جثمانه.

وأضاف النائب العام، في بيان مساء الإثنين، أن النيابة العامة تلقت عصر اليوم الاثنين إخطارا بوفاة محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر.

وأوضح أنه “أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفي الحديث فسمحت له المحكمة بذلك حيث تحدث لمدة خمس دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة”.

وتابع: “وأثناء وجود المتهم محمد مرسي العياط وباقي المتهمين بداخل القفص سقط أرضا مغشياً عليه حيث تم نقله فورا للمستشفي وتبين وفاته الي رحمة الله تعالي”.

وأضاف “أورد التقرير الطبي المبدئي أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المتوفى محمد مرسي عيسي العياط وجد أنه لاضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسية وحدقتا العينيين متسعتان غير مستجيبتان للضوء والمؤثرات الخارجية وقد حضر للمستشفي متوفيا في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفي”.

وأمر النائب العام المستشار نبيل احمد صادق بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة أمن الدولة العليا ونيابة جنوب القاهرة الكلية لإجراء المناظرة الجثة المتوفي والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعه.