إيران: لن تكون هناك حرب مع أميركا

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، الأربعاء، إنه “لن تكون هناك أي مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة”، وفقما نقلت وكالة إيران للأنباء.

وتصاعدت المخاوف من م واجهة عسكرية بين طهران وواشنطن، منذ الهجوم على ناقلتي نفط بالقرب من الخليج الأسبوع الماضي.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن الهجوم، لكن الأخيرة تنفي ذلك.

وقال شمخاني: “لن تكون هناك مواجهة عسكرية بين إيران و أميركا حيث لا يوجد سبب لنشوب حرب. إلقاء الاتهامات على دول أخرى أصبح أسلوبا شائعا بين المسؤولين الأميركيين أثناء محاولتهم الضغط على دول أخرى”.

تصريحات المسؤول الإيراني جاءت بعد يوم من أخرى لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ، أعلن من خلالها على أن الولايات المتحدة ستواصل حملة الضغط على إيران وستواصل ردع العدوان في المنطقة، لكنها لا تريد للصراع مع طهران أن يتصاعد.

وقال بومبيو للصحفيين في قاعدة ماكديل التابعة لسلاح الجو في فلوريدا: “تبادلنا رسائل عديدة، وحتى في الوقت الحالي، لنوصل لإيران أننا هناك لردع العدوان. الرئيس ترامب لا يريد الحرب وسنواصل توصيل تلك الرسالة بينما نفعل ما يلزم لحماية المصالح الأميركية في المنطقة”.