تعاون أمني لبناني سعودي يوقف أحد أبرز مهربي المخدرات للدول العربية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني اليوم الاربعاء انها تمكنت بالتعاون مع ادارة مكافحة المخدرات في السعودية من توقيف لبناني في منطقة (البقاع) شرق البلاد يعتبر احد ابرز مهربي حبوب الكبتاغون المخدرة الى الدول العربية.

وقالت المديرية في بيان انها تمكنت بالتعاون مع ادارة مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية من كشف هوية احد ابرز المتورطين في هذه العمليات والذي يعمل منذ حوالي ست سنوات في مجال تهريب الكبتاغون الى الدول العربية بطريقة احترافية وتوقيفه.

واضافت ان الموقوف “اعترف بتنفيذ 12 عملية تهريب بأساليب مختلفة الى مصر وقطر واليمن والامارات والسودان والسعودية ضبط معظمها في حينه وقدر مجموعها بحوالي 20 مليون حبة كبتاغون”.

واوضحت المديرية انه تم توقيف باقي افراد الشبكة المكونة من اربعة اشخاص لبنانيين وسوريين واعترفوا بتشكيل شبكة لتهريب الكبتاغون.

يذكر ان الاجهزة الامنية تسجل نجاحات في احباط عمليات تهريب المخدرات من لبنان الى الخارج وتوقيف افراد العديد من شبكات التهريب.