الأمم المتحدة: #الكويت تدخل رسميا سجل درجات الحرارة القياسية

اعلنت لجنة خبراء المنظمة العالمية للارصاد (WMO) التابعة للامم المتحدة ان الكويت دخلت رسميا سجل قائمة اعلى درجات الحرارة القياسية في العالم.

واوضح مراقب المناخ في ادارة الارصاد الجوية في الادارة العامة للطيران المدني الدكتور حسن دشتي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن اللجنة اعتمدت في اجتماعها اليوم الاربعاء قرارا رسميا يفيد بأن أعلى درجة حرارة سجلت كانت في محطة (مطربة) شمال غرب البلاد وبلغت 9ر53 درجة مئوية في 21 يوليو 2016.

وذكر دشتي انه تم اعتماد درجة الحرارة هذه بناء على قرار لجنة (التحقق لنتائج ظواهر الطقس القاسية) التي شكلتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من 18 خبيرا دوليا ومن ضمنها الكويت.

واشار الى ان هذه الدرجة هي الاعلى في قارة اسيا على الاطلاق والثالثة عالميا بعد منطقة صحراء وادي الموت شرقي كاليفورنيا الأمريكية التي جاءت في المرتبة الأولى في ترتيب درجات الحراره الأعلى مسجلة 7ر56 درجة عام 1913 فيما جاءت صحراء ولاية قبلي التونسية ثانية ب55 درجة مئوية سنة 1931.

واوضح ان مهام اللجنة لا يقتصر على درجات الحرارة القياسية فقط حيث تقوم بفحص ظواهر الطقس والمناخ المختلفة مبينا ان رئيس اللجنة اشاد بجهود الكويت ومنهجيتها “غير المسبوقة” بتزويد اللجنة بالبيانات والحقائق التي من شأنها المساعدة على اتخاذ قرارات متعلقة بالتعامل مع الظواهر الجوية القاسية.