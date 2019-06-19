وزير النفط الكويتي: بصدد توقيع اتفاقية نفطية مشتركة مع العراق

قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي الدكتور خالد الفاضل اليوم الاربعاء ان الكويت بصدد توقيع اتفاقية نفطية مشتركة مع العراق فور اتمام دراسة تتعلق بوضع حقول الشمال.

واضاف الفاضل في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب مباحثات مع الجانب العراقي على هامش زيارة سمو امير البلاد لبغداد ان توقيع وزارة النفط الكويتية اتفاقية مشتركة مع الجانب العراقي بعد اتمام شركة نفط الكويت دراسة الإنتاج النفطي في الحقول المشتركة بشمالي الكويت.

واوضح انه اجرى مباحثات ثنائية مع الجانب العراقي تتعلق بموضوعات خاصة وثنائية في قطاعي النفط والكهرباء.

وحول القطاع الكهربائي اكد الوزير الفاضل ان ثمة خطوات جادة لربط العراق بشبكة الربط الكهربائي الخليجية.

واكد الفاضل اهمية عقد اجتماعات مكثفة بين الجانبين الكويتي والعراقي في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين والتي توجت بزيارة سمو امير البلاد للعراق.