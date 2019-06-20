المنتخب القطري يخسر أمام نظيره الكولومبي في ثاني مواجهاته

خسر المنتخب القطري امام نظيره الكولومبي بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي اقيمت فجر يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة (كوبا أمريكا 2019) لكرة القدم والمقامة حاليا في البرازيل.

وقد تمكن اللاعب دوفان زاباتا في تسجيل هدف المنتخب الكولومبي الوحيد في الدقيقة ال86 من عمر المباراة.

وبهذا الانتصار يتصدر المنتخب الكولومبي المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط مستفيدا من انتصاره في مباراته الماضية على المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل صفر ليكون بذلك قد تاهل بشكل رسمي للدور المقبل من البطولة.

في المقابل يتجمد رصيد المنتخب القطري عند نقطة واحدة بعد تعادل سابق مع منتخب الباراغواي حيث ستكون مباراته المقبلة مع نظيره الارجنتيني مهمة وحاسمة بالنسبة له لمعرفة امكانية تأهلة للدور المقبل.