“الأمم الأفريقية” تنطلق في مصر غدا بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة

تنطلق غدا الجمعة النسخة ال32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمشاركة 24 فريقا للمرة الاولى في تاريخها من خلال ست مجموعات.

ويشارك في المنافسات التي تستمر حتى 19 يوليو المقبل عدد من المنتخبات القوية والمرشحة لحصد لقب البطولة القارية على أرض الفراعنة منها مصر وتونس والمغرب والجزائر والكاميرون والسنغال. وسعى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 16 الى 24 فريقا بهدف تمثيل أكبر عدد ممكن من الفرق الأفريقية واتاحة الاحتكاك القوي في واحدة من أكبر بطولات كرة القدم في العالم .

وتقام البطولة التي تستضيفها مصر للمرة الخامسة على 6 ملاعب هي (استاد القاهرة) و(استاد السلام) و(استاد الدفاع الجوي) بمحافظة القاهرة و(استاد الأسكندرية) بمحافظة الإسكندرية و(استاد السويس) بمحافظة السويس و(استاد الاسماعيلية) بمحافظة الاسماعيلية.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الافريقية التي جرت في 12 أبريل الماضي تحت سفح الأهرامات الاثرية عن ست مجموعات أوقعت المنتخب المصري – مستضيف البطولة – في المجموعة الأولى الى جانب منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي وتقام منافساتها على (استاد القاهرة).

وضمت المجموعة الثانية نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي وتقام مبارياتها على (استاد الأسكندرية) فيما تقام مباريات المجموعة الثالثة التي تضم السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا على (استاد الدفاع الجوي).

وتقام منافسات المجموعة الرابعة التي تضم المغرب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا على (استاد السلام) فيما تلعب المجموعة الخامسة التي تضم تونس ومالي وموريتانيا وأنغولا مبارياتها على (استاد السويس).

وضمت المجموعة السادسة كلا من غانا والكاميرون وبنين وغينيا بيساو وتقام منافساتها على (استاد الاسماعيلية) .

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة الى دور ال 16 “ثمن النهائي” اضافة الى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث بالمجموعات الست في البطولة التي حشدت لها مصر كافة الامكانيات والجهود.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مواجهة افتتاح البطولة بين منتخبي مصر وزيمبابوي فيما أعلن مسؤولو الشركة المسؤولة عن البطولة نفاد التذاكر المخصصة للمباراة عبر التطبيق الالكتروني.

ومنذ اعلان فوز مصر بحق استضافة كأس أمم أفريقيا 2019 – بعد ان سحب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم التنظيم من الكاميرون لعدم الجاهزية – والاستعدادات تجري على قدم وساق وبوتيرة متسارعة من أجل تنظيم هذه البطولة التي توصف ب”العرس الافريقي”.

وحصل ملف مصر لاستضافة كأس الامم الافريقية – وهو الحدث الرياضي الاكبر في القارة السمراء – بعد ان فتح (الكاف) باب التقدم بطلبات استضافتها بأغلبية كاسحة على 16 صوتا في مقابل صوت واحد لجنوب أفريقيا.

وتحمل”التميمة” الخاصة بالبطولة فى نسختها ال 32 التي اطلقتها مصر والتي تم تسميتها (توت) عدة دلالات بما يعكس حضارة مصر القديمة وارتباطها بالعمق الأفريقي وذلك تيمنا بالملك الفرعوني (توت عنخ آمون).

واتخذت التميمة “توت” هيئة الملك المصري القديم وارتدت زيا فرعونيا مع قميص أحمر عليه خريطة القارة السمراء وغطاء رأس فرعوني ويقف واضعا قدمه على الكرة الرسمية للبطولة.

كما أعلن (كاف) في 29 مايو الماضي عن الكرة الرسمية للبطولة تحت مسمى (نيو برو) وهي من تصميم شركة بريطانية وألوانها مستوحاة من علم مصر وتتكون من خمس طبقات مطاطية لترتد بشكل ثابت ومعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وبهذه المناسبة أطلق اتحاد كرة القدم المصري منظومة حديثة لاستخراج بطاقات للمشجعين من خلال تقنيات وتطبيقات الحجز الالكتروني بما يمكنهم من الحصول على التذاكر ويمنع وجود سوق موازية لبيع تلك التذاكر.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قررت تخفيض أسعار تذاكر مدرجات الدرجة الثالثة في مباريات منتخب مصر خلال منافسات الدور الأول من البطولة فيما حددت اسعارا محددة لمباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي وكذلك تذاكر باقي مباريات البطولة الافريقية.

ومن جانبها اطلقت (الهيئة الوطنية للاعلام) في مصر قناة رياضية هي “تايم سبورت” على بث فضائي الى جانب بث أرضي رقمي لاتاحة الفرصة لجماهير الكرة المصرية متابعة البطولة من خلال تحليلات لجميع المباريات والمنتخبات الأفريقية المشاركة.

وسبق لمصر استضافة أربع نسخ سابقة من كأس الأمم الأفريقية التي تعد الأكبر والأهم بالقارة الأفريقية وذلك في أعوام 1959 و1974 و1986 و2006 كما تعد مصر الاكثر تتويجا برصيد سبع بطولات منها ثلاث مرات على أرضها.

وكانت النسخة الاخيرة من البطولة الافريقية أقيمت في الغابون عام 2017 وفاز بلقبها منتخب الكاميرون بينما حل المنتخب المصري وصيفا له بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

ويسعى المنتخب المصري بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير اغيري ونجومه بقيادة نجمه الاشهر محمد صلاح لاستعادة اللقب والكأس الافريقي الغائب منذ تسعة اعوام مع الوضع بالاعتبار المنتخبات القوية المنافسة الاخرى.

وأنهت كافة الجهات المصرية المعنية بالاعداد وتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مختلف الاستعدادات الخاصة بها خاصة ما يتعلق بالمنشآت الرياضية فضلا عن وزارة الطيران المدني سعيا لاظهار صورة مشرفة لائقة والتأكيد على مدى القدرة على استضافة مثل تلك الأحداث الرياضية المهمة.