القيادة المركزية الامريكية: إيران اسقطت طائرة من دون طيار أمريكية

اكدت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الخميس ان صاروخا ايرانيا (أرض – جو) اسقط طائرة من دون طيار تابعة للبحرية الأمريكية في أثناء طيرانها فوق المياه الدولية لمضيق هرمز.

ووصفت القيادة الأمريكية في بيان التقارير الايرانية عن ان الطائرة الامريكية كانت في الاجواء الايرانية هي “عارية من الصحة”.

واكدت ان هذه الحادثة “كانت هجوما غير مبرر على أصول مراقبة أمريكية في المجال الجوي الدولي”.