بيلوسي: الوضع مع إيران بحاجة لمقاربة ذكية وليست متهورة

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، الجمعة، أن الوضع مع إيران يتطلب نهجا قويا وذكيا واستراتيجيا وليس متهورا.

وأكدت أن أميركا بحاجة للقيام بكل ما في وسعها لخفض التصعيد مع إيران.

وقالت بيلوسي إنها مقتنعة بأن إسقاط إيران للطائرة المسيرة الأميركية تم في المجال الجوي الدولي.

واكدت أنه يجب الحصول على تفويض جديد من الكونغرس باستخدام القوة العسكرية إذا سعت أميركا لصراع مع إيران.