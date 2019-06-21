“لوفتهانزا” تعلن تجنب التحليق في اجواء مضيق هرمز

اعلنت شركة (لوفتهانزا) الألمانية للطيران اليوم الجمعة ان طائراتها المتوجهة من والى عواصم اسيوية ستتجنب التحليق في اجواء مضيق هرمز.

ويأتي اعلان أكبر شركات الطيران الألمانية بعد يوم واحد من تأكيد ايران والولايات المتحدة اسقاط الحرس الثوري الايراني طائرة أمريكية مسيرة.

وقالت الشركة في بيان بمقرها بمدينة (فرانكفورت) جنوب وسط ألمانيا ان الشركة اتخذت القرار على خلفية اسقاط الطائرة الامريكية.

وستواصل طائرات الشركة التحليق في بعض الاجواء الايرانية الاخرى بالإضافة إلى تسيير رحلات من طهران واليها.

ويأتي قرار الشركة الألمانية بعد اعلان ادارة الطيران الفدرالية الامريكية امرا طارئا بحظر شركات الطيران الامريكية من التحليق في المجال الجوي الذي تسيطر عليه ايران فوق مضيق هرمز.